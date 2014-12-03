Экс-вице-премьер РФ о падении рубля: Проблема не с резервами, а с мозгами

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший вице-премьер-министр России Альфред Кох.

По его мнению, сейчас у российской власти большая проблема "с мозгами", потому что имеющиеся резервы позволяют стране продержаться два года, если тратить их с умом, однако мешает отсутствие грамотного руководства.

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"Это как если бы нужно было перелететь из пункта А в пункт Б на самолете. И самолет есть, и горючего навалом, одна проблема – один летчик помер, а другой – в тюрьме сидит. И в наличии одни вертухаи (тюремные надзиратели – жаргон). Одно из двух: либо вертухая за штурвал сажать: тогда "крышка" с вероятностью 99%, либо пилота с кичи (из тюрьмы. –жаргон) вынимать. Но тут гордость мешает", – пишет Кох.