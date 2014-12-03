Американская компания подаст в суд на телеканал "Россия-1"

28 ноября в программе "Специальный корреспондент" на телеканале "Россия 1" показали сюжет о гей-пропаганде на Западе, пишет Радио Свобода.

В нем продемонстрировали видеозапись с изображениями обнаженных мужчин на стене в детской комнате.

Закадровый голос комментирует видео: "Эрозия морали, порожденная за океаном, размывание института брака - Европа покорно берет пример у США. Неужели так должна выглядеть детская комната?".

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Запись, попавшая в эфир "России 1", — пародия на ролик, который использовался в рекламной кампании Fathead. В оригинальном видео на стене детской был изображен монстр-трак — автомобиль с огромными колесами, предназначенный для гонок по бездорожью.

Сюжет в "Специальном корреспонденте":

Оригинальное видео:

В компании считают, что включение в рекламный продукт другого изображения - вместо оригинального - было преднамеренным, чтобы акцентировать "аморальность" западных ценностей, особенно в области воспитания детей.