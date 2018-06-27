Опубликован первый кадр нового фильма Тарантино с Питтом и Ди Каприо

На фотографии Ди Каприо и Питт стоят в образах своих героев — стареющей звезды вестернов и его дублера.

Леонардо Ди Каприо у себя в инстаграме опубликовал первый кадр из нового фильма Квентина Тарантино, в котором снимается с Брэдом Питтом.

На фотографии Ди Каприо и Питт стоят в образах своих героев — стареющей звезды вестернов и его дублера. Сейчас они снимаются в картине «Однажды в Голливуде», которая станет девятой и предпоследней в кинокарьере Тарантино.

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Сюжет ленты развивается вокруг убийства актрисы Шэрон Тейт(Марго Робби) — жены режиссера Романа Полански, с которой жестоко расправились на последнем месяце беременности последователи культа Чарльза Мэнсона.

Премьера криминальной драмы «Однажды в Голливуде» запланирована на август 2019 года.

Ранее в одном из посвященных киноиндустрии пабликов в твиттере появились первые кадры со съемочной площадки картины.