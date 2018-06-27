Фаны ЧМ-2018 приняли протест против заключения Сенцова за поддержку сборной Германии

Люди фотографировались рядом с протестной скульптурой, думая, что это как-то связано с футболом.

В Москве попытка провести политический протест во время Чемпионата мира по футболу провалилась. Иностранные болельщики не поняли, что специально выставленная на улице скульптура была посвящена поддержке украинца Олега Сенцова, незаконно заключенного в России. Как сообщает The Telegraph, кое-кто решил, что это как-то связано с немецкой командой.

В российской столице активисты выставили на улице Никольской копию кубка чемпионата, завернутого в колючую проволоку. На нем также была надпись #FreeSentsov. Но местные и иностранные болельщики не поняли политический месседж скульптуры.

Бразилец Жао Фонсека подумал, что желто-черно-красный кубок символизирует поддержку сборной Германии. А кто такой Сенцов он не знает.

«Думаю, это кто-то противоположный Путину, но точно не знаю, кто этот человек. Это молчаливый протест, потому что здесь нельзя говорить громко», - сказал Фонсека.

Пожилая пара россиян возмутились, когда узнала, что только что сфотографировались со скульптурой, посвященной делу Сенцова.

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«Кто еще делал фото? У меня здоровья нет сидеть в тюрьме!» - сказал пенсионер Багдасар.

Скульптура с надписью #FreeSentsov простояла минимум час, прежде чем активисты забрали ее и ушли. Российские полицейские, похоже, не заметили протест.