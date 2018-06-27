КНДР наращивает ядерные мощности, несмотря на обещания Ким Чен Ына - наблюдатели

Северная Корея не только не начала ядерное разоружение, как было договорено на встрече Кима и Трампа, но наращивает инфраструктуру на своих мощностях, сообщили исследователи института 38 North.

Несмотря на договоренности со США Северная Корея продолжает совершенствовать свои ядерные мощности.

Об этом в среду, 27 июня, сообщил исследовательский институт 38 North, который работает при Университете имени Джона Хопкинса и специализируется на мониторинге ситуации в Северной Корее, пишет DW.

Последние спутниковые снимки показали, что сейчас не только ведутся работы на основном северокорейском реакторе в Йонбене, но и расширяется его инфраструктура. "Спутниковые снимки от 21 июня указывают на то, что совершенствование инфраструктуры в научно-исследовательском центре Йонбене продолжаются быстрыми темпами", - говорится в сообщении 38 North.

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Также продолжаются работы на заводе по обогащению урана, кроме этого, строится несколько новых объектов, в том числе инженерное отделение и подъездные дороги к зданиям, в которых находится реактор. В докладе указано, что работы будут продолжаться до тех пор, пока не будет отдано других распоряжений из Пхеньяна.

Ранее в июне состоялась историческая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Во время нее они подписали совместное заявление по ядерному разоружению на Корейском полуострове. В обмен на это США пообещали Северной Корее гарантии безопасности. Однако никаких четких определений или терминов денуклеаризации установлено не было. В мае КНДР уничтожила свой ядерный полигон Пхунгэри, подорвав его.