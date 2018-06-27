Совет ЕС: переговоры с Турцией о ее вступлении в союз зашли в тупик

Несмотря на разногласия, Совет ЕС отметил "большое значение отношений ЕС и Турции".

Совет ЕС заявил о том, что переговоры с Турцией о ее вступлении в Евросоюз зашли в тупик. "Никакой дальнейшей работы по модернизации Таможенного союза между ЕС и Турцией не предусмотрено", - констатировали еврочиновники.

Об этом говорится в резолюции о расширении ЕС, опубликованной на сайте Совета ЕС 26 июня. "Турция отдаляется все дальше от Европейского союза", "переговоры о вступлении Турции в союз фактически застопорились, рассмотреть открытие или закрытие новых глав невозможно", - гласит документ.

Читайте такжеСША передали Турции первый истребитель F-35, но сделку могут заблокировать из-за России

Анкаре напомнили о "международных стандартах" и ее обязательствах их соблюдать. Так, Совет ЕС осудил "попытку государственного переворота в Турции в 2016 году", но отметил, что реакция государства была "непропорциональной".

"Отсутствие независимости и ухудшение функционирования судебной системы не могут быть оправданы", - говорится в резолюции. Турцию призвали "выполнять все решения Европейского суда по правам человека".

В резолюции отмечается, что ЕС "решительно осуждает продолжающиеся незаконные действия Турции в Восточном Средиземноморье и Эгейском море". Турцию призвали нормализировать отношения с Кипром.

При этом Совет отметил "важность отношений ЕС и Турции". Резолюция призывает сохранить "открытые отношения" и сотрудничать "в таких важных областях, как миграция, борьба с терроризмом, энергетика, транспорт, экономика и торговля".

Турция является "ассоциированным членом" Европейского союза с 1963 года. С 1996 года она входит в таможенный союз с ЕС.

Как сообщал УНИАН, Эрдогана выбрали на второй президентский срок.