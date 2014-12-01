Неидентифицированными остаются тела 9 пассажиров малазийского «Боинга-777»



Как сообщает Радио Свобода, об этом заявил постоянный представитель Нидерландов в ЕС Питер де Гуйер в Брюсселе во время встречи комиссии по иностранным делам Европарламента.

«Последний самолет доставил останки жертв в Нидерланды. Он прилетел в Эйндховен в минувшую пятницу, 28 ноября. Все останки были доставлены в военный комплекс в городе Гилверсюм, где проводится идентификация. 289 из 298 тел жертв идентифицированы, но работа продолжается», - отметил де Гуйер.

Он подчеркнул, что никакие выводы относительно причин катастрофы до завершения расследования озвучены не будут.

«Совет расследований по вопросам безопасности Нидерландов намерен обнародовать окончательный отчет к середине 2015 года. Целью расследования является установить обстоятельства катастрофы, а не вину», - сказал де Гуйер.

Читайте такжеИз Харькова в Нидерланды отправился последний самолет с останками погибших пассажиров сбитого Boeing-777

Справка УНИАН. 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов.

24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.