В Латвии запретили обучение на русском языке в частных вузах

Согласно действующему закону, на иностранном языке разрешается осуществлять обучение только по таким программам, где это необходимо для достижения целей обучения (языковые и культурные программы)

В четверг, 21 июня, латвийское правительство приняло в окончательном чтении поправки к закону о вузах, предусматривающие запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах.

Как сообщает Delfi, Министерство образования и науки предлагает разрешить вузам и колледжам, реализующим программы обучения на русском языке, продолжить их реализацию до окончания срока аккредитации этих программ. Однако после 1 января 2019 года прием студентов на такие программы будет запрещен.

Согласно действующему закону, на иностранном языке разрешается осуществлять обучение только по таким программам, где это необходимо для достижения целей обучения (языковые и культурные программы).

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МОН обосновывает свое предложение тем, что с учетом поправок к закону об образовании в связи с реализацией программ обучения на этапе среднего образования необходимо установить четкие условия в отношении языка программ обучения в вузах и колледжах.

Так как государство регулирует критерии реализации программ обучения и критерии их аккредитации, оно вправе также устанавливать, на каком языке реализуются эти программы, считает МОН.

Как пояснили агентству LETA в министерстве, данные изменения следуют из недавно утвержденных поправок к закону об образовании, предусматривающих постепенный переход на обучение только на государственном языке в средней школе. До сих пор закон о вузах регулировал использование языков только в государственных учебных учереждениях, но, так как высшее образование является делегированной государством функцией, такие же изменения необходимы и в частных вузах.

Обучение в вузах по-прежнему можно будет вести на одном из языков ЕС. В государственных вузах Латвии обучение на языках ЕС возможно лишь в отдельных случаях — для иностранных студентов и по программам, предусмотренным договорами о международном сотрудничестве. При этом иностранные студенты обязательно изучают латышский язык, если учеба длится дольше шести месяцев.

Примерно треть студентов частных вузов учились в прошлом году на русском языке.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году в Украине приняли новые положения Закона об образовании.

Законом определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский язык. Предполагается, что в учебных заведениях, в соответствии с образовательной программой, могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном языке, на английском языке, на других официальных языках Евросоюза.