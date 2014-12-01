Путин предлагает смягчить наказание за получение взяток
Президент России Владимир Путин предложил смягчить наказание за коррупционные преступления небольшой тяжести.
Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на сайт Кремля.
Согласно законопроекту, предлагается снизить минимальную кратность штрафа, предусмотренного за коррупционные преступления небольшой тяжести. Поправки предназначены для части 1 статьи 290 и частей 1 и 2 статьи 291 УК РФ.
Сейчас получение взятки в сумме менее 25 тысяч рублей карается штрафом от 25- до 50-кратной суммы полученного. Законопроект, внесенный Путиным, предлагает установить максимальную планку штрафа за получение взятки менее 25 тысяч рублей в размере 1 миллиона рублей.
Также поправки предлагают дополнить статьи альтернативными видами уголовных наказаний, среди которых — исправительные работы, фиксированный штраф с назначением дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной должностью на срок до трех лет.
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Штраф в качестве дополнительного наказания вместе с наиболее строгим наказанием в виде лишения свободы будет назначаться по усмотрению суда.
Законопроект предлагает дополнить уголовно-процессуальный кодекс РФ положениями, предусматривающими возможность наложения ареста на имущество подозреваемого (обвиняемого) в целях обеспечения наказания в виде штрафа, а также определяющими порядок наложения ареста в этом случае.
Кроме того, Путин предложил увеличить срок добровольной уплаты штрафа до 60 дней.