В Таиланде провели первую смертную казнь за последние девять лет

Гражданин Таиланда, приговоренный к смертной казни, был осужден за убийство в 2012 году 17-летнего молодого человека

В Таиланде состоялась первая смертная казнь за последние девять лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на национальный телеканал страны.

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26-летний гражданин Таиланда, приговоренный к смертной казни, был осужден за убийство в 2012 году 17-летнего молодого человека, которому он нанес 24 ножевых ранения и попытался скрыться с его кошельком и мобильным телефоном. К высшей мере наказания мужчину приговорил суд первой инстанции, апелляционный и верховный суды подтвердили приговор.

Казнь состоялась в понедельник в бангкокской центральной тюрьме Банг Куанг.

Ранее сообщалось, что в Ираке суд приговорил обвиненного в убийстве российского дипломата террориста к смертной казни.