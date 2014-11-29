Париж снова признали лучшим городом для студентов

Французская столица оказалась на вершине рейтинга наилучших городов мира для получения образования.

Согласно британской компании Quacquarelli Symonds, специализирующейся на обучении за границей, "Париж сохранил свое звание номера один среди студенческих городов мира, возглавляя рейтинг третий год подряд", передает Росбалт.

На второе место вышел австралийский Мельбурн, оттеснив Лондон с второго на третье место.

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Наиболее представленной в рейтинге страной является США, хотя в первую десятку вошел лишь один американский город — Бостон.

В списке также Сидней, Гонконг, Токио, Монреаль, Торонто и Сеул.