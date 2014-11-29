Вице-премьер России возмутился, что их звезды агитировали в Молдове за ЕС

00:45, 29 ноября 2014
Мир
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Вице-премьер Российской Федерации, спецпредставитель президента Владимира Путина по вопросам Приднестровья Дмитрий Рогозин выразил недовольство тем, что звезды российской эстрады выступили в Кишиневе по приглашению проевропейской Демократической партии Молдовы.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Речь идет о Филиппе Киркорове, Максиме Галкине и Николае Баскове.

"Интересно, сколько евро заплатят Киркорову за агитацию Молдавии стать еврорумынами", - пишет чиновник.

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Накануне на центральной площади молдавской столицы состоялся концерт с участием Филиппа Киркорова, Максима Галкина, Николая Баскова, а также Лаймы Вайкуле и Андрея Малахова.

Выступление был организован Демократической партией Молдовы, которая выступает за интеграцию страны в Евросоюз. Сами артисты пока никак не прокомментировали реплику Рогозина.

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