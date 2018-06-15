В Канаде суд признал трех человек законными родителями одного ребенка

Семья из Сент-Джонса состоит из двух мужчин и женщины, ставшей биологической матерью ребенка в 2017 году.

В Канаде суд официально признал трех граждан, не состоящих в браке, родителями одного ребенка, сообщает CTV.

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Полиаморные отношения признаются канадским законодательством. Однако это первый зарегистрированный случай, когда законными родителями стали сразу три человека, проживающие как «полиаморная» семья.

Семья из Сент-Джонса состоит из двух мужчин и женщины, ставшей биологической матерью ребенка в 2017 году.

«Общество постоянно изменяется, вместе с ним изменяется и структура семьи», — гласит постановление судьи Роберта Фаулера из семейного подразделения Верховного суда Ньюфаундленда и Лабрадора.

Согласно закону о детях провинции Ньюфаундленд и Лабрадор официальными родителями ребенка могут стать только два человека. Судья Фаулер заявил, что закон устарел и не применим «сегодня, когда в обществе существуют более сложные семейные отношения».

В 2007 году Апелляционный суд Онтарио признал двух женщин, состоявших в однополых отношениях, родителями ребенка, у которого также был биологический отец.