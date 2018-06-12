В Швеции через два месяца после смерти похоронили известного диджея Avicii

Похороны были закрытыми.

Всемирно известного шведского диджея Avicii, который умер 20 апреля, похоронили через два месяца после его смерти.

Об этом сообщает издание DailyMail.

Похороны были закрытыми. Церемония прощания с музыкантом состоялась в минувшую субботу, 9 июня. Тело Тима Берглинга (настоящее имя Avicii) предали земле на кладбище Скугсчюркогорден в родном городе артиста Стокгольме.

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На похоронах было около 20 близких друзей и родственников Берглинга. Кое-кто из них поделился на страницах в Instagram фотографиями с церемонии прощания с Avicii.

Напомним, что тело 28-летнего Avicii нашли в столице Омана Маскате 20 апреля этого года. Причины смерти не обнародовали до сих пор. Однако позднее официальное заявление семьи диджея, с которым они выступили после его смерти, натолкнула фанатов на мысль, что он наложил на себя руки.