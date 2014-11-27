Обама отметил День благодарения вместе с семьей за праздничным столом в Белом доме - СМИ

Компанию за праздничным столом в Белом доме им составили несколько близких друзей, сообщает ТАСС.

Праздничное меню ”первой семьи Америки”, о котором сообщила президентская пресс-служба, состояло из обычных блюд американской кухни, но все же отличалось некоторыми изысками. В качестве ”гвоздя программы” выступала жареная индейка, без которой День благодарения в Соединенных Штатах немыслим. В этом году повара Белого дома приправили ее тимьяном, а в качестве гарнира к ней предложили традиционные хлебцы из кукурузной муки.

На стол были поданы также макароны с сыром, сладкий картофель, картофельное пюре, запеканка из зеленых бобов, ветчина, запеченная с медом, и булочки. Десерт состоял из шести разных пирогов: бананово-сливочного, кокосово-сливочного, яблочного, тыквенного, орехового и вишневого.

Читайте такжеНакануне Дня благодарения в Колорадо начался праздничный распродажа марихуаны

Поздравляя соотечественников с Днем благодарения, Обама признался, что хочет в этот праздник немного отдохнуть, вкусно поесть и посмотреть по телевизору американский футбол. Он также добавил, что День благодарения - его любимый праздник, ”потому что он исключительно американский”.

Традиция отмечать его зародилась еще в 1621 году, когда первые поселенцы из Плимутской колонии на территории нынешнего штата Массачусетс после сбора урожая решили воздать хвалу господу. Национальным праздником США он был объявлен в 1863 году по решению президента Авраама Линкольна, а в 1941-м Конгресс принял резолюцию, в соответствии с которой День благодарения стал отмечаться каждый четвертый четверг ноября.