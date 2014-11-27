В Госдуму России внесли законопроект о составлении черных списков иностранцев

Авторами инициативы выступили заместитель председателя думского комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Ризван Курбанов ("Единая Россия") и сенатор Елена Бокова.

Об этом пишет ТАСС.

В тексте законопроекта отмечается, что в соответствующем акте палаты Федерального Собрания РФ будет указывается срок запрета на въезд. Такие меры могут быть применены к иностранным гражданам, которые совершили "действия, угрожающие национальным интересам, ущемляющие охраняемые интересы личности, общества, государства или общепризнанные национальные, исторические, духовные, культурные либо иные социальные ценности".

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Кроме того, иностранные граждане, проживание которых в России признано нежелательным, могут быть депортированы. Предполагается, что данная процедура будет проводиться по решению суда, которое далее направляется в специальные учреждения, относящиеся к ведению Федеральной миграционной службы.