Названы израильские города, которые будут конкурировать за проведение «Евровидения»

Ранее в израильском правительстве настаивали на том, чтобы местом проведения конкурса должен быть Иерусалим.

Израильское правительство не будет вмешиваться в процесс определения места проведения песенного конкурса Евровидение, на фоне опасений, что министры навредят мероприятию, настаивая на его проведении в Иерусалиме.

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Как сообщает The Times of Israel, в правительстве решили оставить все переговоры по вопросам организации конкурса израильскому общественному вещателю Kan. За право принимать «Евровидение» соперничают четыре города: Ерусалим, Тель-Авив, Хайфа и Эйлат.

Ранее политики настаивали на том, что местом проведения конкурса должна быть столица, несмотря на то, что в таком случае некоторые страны или артисты могут отказаться от участия в "Евровидении" в связи с его политизацией.

Международное сообщество не признает Иерусалим столицей Израиля. Статус города должен быть определен через соглашение между Израилем и Палестиной.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп объявил перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, что вызвало крайне резкую реакцию со стороны палестинцев и мусульманского мира. Признание США Иерусалима единой столицей Израиля также осудила ООН. Посольство США таки перенесли 14 мая. Торжественное мероприятие привело к массовым протестам палестинцев, в результате чего у границы сектора Газа случились кровопролитные столкновения.

Напомним, Израиль будет принимать «Евровидение-2019» после победы своей конкурсантки Нетты Барзилай в Португалии.

Изначально сообщение о том, что песенный конкурс состоится именно в Иерусалиме, опубликовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Однако проведение мероприятие именно там не является обязательным условием.

Ранее организаторы «Евровидения» попросили гостей песенного конкурса в следующем году не спешить с покупкой билетов на мероприятие. Причиной оказался неоднозначный статус Иерусалима, в котором запланировано проведение концертов.