Молдова не будет вступать в НАТО - премьер-министр

Юрий Лянкэ дал интервью РИА Новости.

"Я четко выступаю за нейтралитет страны. Мы в НАТО не вступим и хотим, чтобы все наши партнеры, будь то на Западе или на Востоке, уважали наш нейтральный статус. Это означает, что на территории Молдавии не должно быть больше военного присутствия. Мы за реальный нейтралитет. Даже в сегодняшних реалиях мы можем доказать, что он пошел на пользу обществу", - сказал Лянкэ.

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С другой стороны, в экономическом плане Лянкэ отметил целенаправленную ориентацию Молдовы на Запад и рост экспорта в страны ЕС.

"Российские санкции помогли нам, не скрою. Мы начали инвестировать в качество, в упаковку, создание хранилищ. Разумеется, при лучшем качестве вырастет и цена на товары. Российских инвестиций не так уж много в экономике Молдовы. Запад, конечно, активно инвестирует. Есть немецкие и австрийские инвестиции в автомобильную промышленность. Молдавия, конечно же, не производит автомобили, но комплектующие у нас делают", - пояснил Лянкэ.