Меркель не видит принципиальных причин отказываться от поездки в Россию на ЧМ-2018
10:28, 11 июня 2018Мир
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По мнению Меркель, поездку на футбол в Россию можно совместить с политическими переговорами.
Ангела Меркель / REUTERS
Ангела Меркель заявила об отсутствии у нее принципиальных причин отказываться от поездки в Россию на Чемпионат мира по футболу, который начнется 14 июня.
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Об этом канцлер Германии заявила в программе канала ARD "Anne Will", передает Deutsche Welle.
По словам Меркель, это решение зависит только от насыщенности ее графика.
Также она добавила, что поездку на футбол в Россию можно совместить с политическими переговорами.
Ранее УНИАН сообщал, что Австралия объявила о дипломатическом бойкоте ЧМ-2018 в России.
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