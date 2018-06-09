В России отрицают уничтожение данных о репрессированных в СССР

О том, что в России уничтожают единые архивы с данными репрессированных в СССР на основании засекреченного межведомственного приказа от 2014 года, сообщала российская газета «Коммерсант» со ссылкой на заявление директора Музея истории ГУЛАГа.

Заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов опроверг информацию об уничтожении архивных учетных карточек о репрессированных в советские годы. Чиновник отметил, что учетные карточки являются документом строгой отчетности и подлежат хранению вечно.

Об этом пишет Радио Свобода.

По словам Зубова, отсутствие карточки конкретного заключенного стоит рассматривать отдельно. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета по правам человека при президенте России.

О том, что в России уничтожают единые архивы с данными репрессированных в СССР на основании засекреченного межведомственного приказа от 2014 года, сообщала российская газета «Коммерсант» со ссылкой на заявление директора Музея истории ГУЛАГа Романа Романова.

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Сколько всего людей было убито в СССР в период Большого террора 1937-1939 годов, а также до и после него – до сих пор точно неизвестно.

По официальным данным, в 1930-1953 годах по делам ОГПУ-НКВД-МВД было осуждено 3,8 миллиона человек, а расстреляно в течение 1923-1953 годов 800 тысяч.

Историки считают, что эти данные занижены в несколько раз.

Правозащитное общество «Мемориал» смог точно подтвердить информацию о более чем 2,6 миллиона граждан СССР, которые понесли в те годы политических репрессий. Точно известны их имена, кем они были, где жили и за что были арестованы. Но много жертв продолжают оставаться неизвестными.