В Конгресс США внесена резкая резолюция против проведения ЧМ-2018 в России

Конгрессмены призывают Международную федерацию футбола объяснить проведение чемпионата в России, которая находится под международными санкциями за агрессию против Украины и оккупацию Крыма.

В Конгрессе США представили двухпартийную резолюцию, осуждающую проведение в России чемпионата мира по футболу 2018 года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Посольство Украины в США.

«В документе, представленном группой конгрессменов во главе с сопредседателем Конгрессового украинского кокуса Марси Каптур и членом Комитета иностранных дел Палаты представителей Елианой Рос-Летинен, осуждается нарушение Россией международного права, в частности продолжающиеся дестабилизирующие действия Кремля в Украине и регионе, а также ценностей, на которых основана ФИФА», - говорится в сообщении.

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Конгрессмены напоминают, что российская агрессия и продолжающаяся незаконная оккупация части территории Украины привели к гибели более 10 тысяч человек, 1,6 миллиона человек стали переселенцами, а крымских татар преследуют.

В резолюции отмечается, что США и международное сообщество должны продолжать делать так, чтобы Россия ответила за свои поступки и понесла наказания за нарушение международного права, а также принимать меры для предупреждения дальнейших дестабилизирующих действий Кремля.

Американские законодатели призывают Международную федерацию футбола предоставить детальные публичные разъяснения, почему она продолжает планировать проведение чемпионата в России, принимая во внимание то, что РФ остается под международными санкциями за агрессию против Украины и оккупацию Крыма.

Как известно, чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.