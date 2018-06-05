Красивый и загадочный: Джонни Депп появился в мистической рекламе Dior (видео)

Основой для 11-минутной картины, снятой в Калифорнии, стала легенда индейцев Навахо о страшном койоте

Джонни Депп, который впервые стал послом Dior в 2015-м году, а теперь является лицом духов Sauvage, снялся в нуарном промо-фильме бренда. Dior опубликовали полную версию красивого, ну жутковатого короткометражного фильма на своем Youtube-канале.

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Новая рекламная кампания французского Дома моды называется «Легенда о магическом часе», пишет HD Fashion.

В фильме 54-летний Джонни, одетый в шляпу и пончо, находится в калифорнийской пустыне и рассказывает легенду индейцев племени Навахо о койоте. Это загадочная история о могущественном волке, который украл звезды у Черного Бога и создал Млечный путь.