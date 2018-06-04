В британском парламенте призывают приостановить членство РФ в Интерполе

По мнению британских парламентариев, Россия злоупотребляет возможностями Интерпола для преследования критиков Путина.

Группа британских парламентариев призвала Министерство внутенних дел вмешаться в ситуацию с использованием Москвой Интерпола для преследования заметного критика Путина Билла Браудера.

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Как сообщает The Telegraph, межпартийная группа, в которую входит также глава парламентского комитета по международным делам Том Тугендет, написала письмо министру иностранных дел Саджиду Джавиду, в котором призывает его потребовать приостановки доступа России к международным базам данных.

По мнению парламентариев, Россия продолжает злоупотреблять возможностями Интерпола. РФ ранее неоднократно пыталась добиться задержания гражданина Великобритании Билла Браудера.

Билл Браудер – финансист, основатель инвестфонда Hermitage Capital Management и критик Путина, который на протяжении нескольких лет активно способствовал принятию «закона Магнитского».

В РФ Браудер заочно осужден за неуплату налогов, хотя сам он заявляет, что его дело сфабриковано. 30 мая бизнесмен сообщил, что был арестован полицией Испании по российскому запросу. Его ознакомили с его правами, после чего практически сразу отпустили.