Музыкальный фестиваль в Германии перерос в масштабные столкновения с полицией

Отмечается, что на данный момент следователи "не выявили никакой стратегии в действиях нападавших", в частности, политического мотива.

В Дармштадте во время музыкального фестиваля толпа агрессивно настроенных людей совершила нападение на полицейских.

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Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa и данные полиции.

Согласно информации, участие в нападении на правоохранителей принимали около 100 человек.

Нападавшие бросали в полицейских бутылки и камни. После того, как из соседних городов прибыло подкрепление, полиция смогла зачистить парк, где проводился музыкальный фестиваль.

В итоге более 80 нападавших были задержаны, большинство из них - молодые мужчины, хотя среди них были и некоторые женщины. Многие задержанные были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Среди участников столкновений были как немцы, так и иностранцы.

В результате столкновений ранения получили 15 полицейских.

Отмечается, что на данный момент следователи "не выявили никакой стратегии в действиях нападавших", в частности, политического мотива.