Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном
23:32, 01 июня 2018Мир
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При этом сам президент США также назвал данное письмо «очень интересным».Ранее сообщалось, что делегация КНДР прибыла в Белый дом в Вашингтоне.
Иллюстрация REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня. Об этом сообщает CNN.
Как отмечается, об этом он сказал после встречи с представителем КНДР Ким Ён Чхолем. Представитель Северной Кореи прибыл в Белый дом, чтобы передать Трампу письмо от Ким Чен Ына.
При этом сам президент США также назвал данное письмо «очень интересным».Ранее сообщалось, что делегация КНДР прибыла в Белый дом в Вашингтоне.
1 июня стало известно, что Ким Чен Ын в письме Трампу выразил согласие на встречу.
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