В Венесуэле объявили бесплатный проезд в метро из-за отсутствия бумаги для билетов

Всего 53 станции метро Каракаса опустили турникеты и стали впускать пассажиров бесплатно.

Власти Венесуэлы открыли бесплатный проезд в метрополитене Каракаса из-за отсутствия в стране бумаги для печати проездных билетов.

Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что всего 53 станции метро Каракаса опустили турникеты и стали впускать пассажиров бесплатно.

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«Ездят бесплатно, потому что не из чего делать билеты», — рассказал сотрудник одной из станций метро.

Власти страны пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что оппозиция страны виновата в отсутствии бумаги для печати газет.

Он также добавил, что отдал распоряжение министру связи Хорхе Родригесу создать в Венесуэле предприятие по производству бумаги.