В Венесуэле объявили бесплатный проезд в метро из-за отсутствия бумаги для билетов

17:29, 01 июня 2018
Мир
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Николас Мадуро / REUTERS

Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что всего 53 станции метро Каракаса опустили турникеты и стали впускать пассажиров бесплатно.

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«Ездят бесплатно, потому что не из чего делать билеты», — рассказал сотрудник одной из станций метро.

Власти страны пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что оппозиция страны виновата в отсутствии бумаги для печати газет.

Он также добавил, что отдал распоряжение министру связи Хорхе Родригесу создать в Венесуэле предприятие по производству бумаги.

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Теги: #метро#Венесуэла