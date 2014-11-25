Генсек ООН: Сегодня весь мир на стороне Украины

Президент Украины провел телефонный разговор с Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном и поблагодарил его за международную поддержку Украины, котораю консолидирует ООН и его институты, в частности Генеральную Ассамблею и Совет Безопасности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, Порошенко также выразил личную благодарность Пан Ги Муну за четкую и однозначную позицию относительно нелегитимности так называемых "выборов" от 2 ноября и того вреда, который они нанесли выполнению Минских договоренностей. «Ваши заявления по этому поводу дали верный и своевременный сигнал миру, в частности Совету Безопасности ООН накануне его внеочередного заседания по ситуации в Украине 12 ноября», - заявил глава государства.

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Генсек ООН выразил обеспокоенность по поводу угрозы срыва усилий, направленных на мирное урегулирование ситуации на Донбассе, и подчеркнул, что все положения Минских договоренностей должны быть выполнены во избежание дальнейшей эскалации.

Пан Ги Мун заверил, что сегодня весь мир на стороне Украины. ООН будет прилагать дальнейшие усилия, чтобы Минские договоренности выполнялись всеми сторонами с целью деэскалации ситуации на Донбассе, подчеркнул Генеральный секретарь, говорится в сообщении.