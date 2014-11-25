Bloomberg: Молдовский проект России

Ренато Усатый – это заговор России? Об этом спрашивает Марк Чемпион в своей статье, которая называется «Молдовский проект России», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

36-летний молдованин, который заработал достаточно денег в России, чтобы приобрести автомобиль Rolls Royce Silver Wraith, вернулся на родину в апреле, чтобы создать политическую партию, и проводит блестящую избирательную кампанию перед парламентскими выборами, которые должны состояться в ближайшее воскресенье. Сейчас его поддерживают 18 % избирателей, в соответствии с неопубликованными результатами опроса, проведенного Национальным демократическим институтом США, что в корне меняет избирательного арифметику Республики Молдова.

Влад Филат, лидер проевропейской либерально-демократической партии, говорит, что Усатый является прикрытием для российских спецслужб и криминальных группировок – часть комплексного плана российских властей по получению контроля над западным соседом Украины. По словам Филата, цель России – заставить Молдову отказаться от Соглашения об ассоциации, которое она подписала с Европейским союзом, и вместо этого присоединиться к Евразийскому союзу России.

Другими словами, это та же самая стратегия, которую президент России Владимир Путин использовал в Украине, только с политическими «зелеными человечками» вместо солдат и танков.

«Мы голосуем не просто за новое правительство, мы голосуем за сохранение нашей страны», – сказал мне Филат, кода мы сидели за столом, на котором было множество румынских деликатесов, в загородном доме его родителей в 60 км от Кишинева. К нам присоединился министр здравоохранения. Оба в течение дня проводили агитацию в области и казались обеспокоенными.

Затем я поехал к Усатому в Кишинев, чтобы спросить его, действительно ли он является проектом Кремля. Он перестал ходить по своему офису, чтобы потушить окурок сигареты в стеклянной пепельнице передо мной, приподняв его так, чтобы я мог увидеть портрет Филата, который выглядывал из-под пепла. Филат, сказал он, «бандит» и будет сидеть в тюрьме вместе с другими членами нынешнего правительства за свои «преступления».

Усатый проводит популистскую кампанию против коррупции и политического истеблишмента, и помогают ему в этом большие звезды российской эстрады, такие как Иосиф Кобзон, которые выступают на концертах в его поддержку. (На концерте в восточной Украине Кобзон также недавно спел дуэтом с пророссийским лидером сепаратистов). По существу, Усатый хочет расследовать и отменить приватизации, совершенные в прошлом, а также хочет, чтобы Молдова не вступала ни в ЕС, ни в Евразийский союз, по крайней мере, пока что.

Эта кампания стала очень грязной. Российский бизнесмен Герман Горбунцов обвинил Усатого в том, что именно он приказал совершить на него покушение в Лондоне – в него выстрелили шесть раз. Если это правда, то это значит, что Усатый – настоящий бандит. Он говорит, что это не так, что Филат стоит за этими обвинениями, и что, наоборот, это Горбунцов пытался его убить однажды.

Если он на самом деле бандит, спросил Усатый, «почему тогда против Ренато Усатого не было открыто ни одного уголовного дела в США, России или Молдове?». Он знает английский и часто говорит о себе в третьем лице, что приводит в замешательство.

Оба политика часто обвиняют друг друга в каких-то преступлениях, и я не знаю, что из этого правда. Хотя у них разный стиль, оба они очень харизматичные мужчины, которые стали богатыми в коррумпированных системах. С другой стороны, утверждения Усатого о том, что он не знает, что лучше для страны – двигаться на Восток или на Запад, звучат неубедительно.

Хотя бы потому, что он называет интеграцию в ЕС «троянским конем» (и на самом деле это сценарий США), целью которого является воссоединение Молдовы с Румынией, частью которой она когда-то была. «Я категорически против этого», – говорит Усатый. Поэтому, когда он обещает, что через два года после прихода к власти, он проведет референдум о присоединении Молдовы к ЕС или к Евразийскому союзу, вполне очевидно, на чьей стороне он будет.

Причина, по которой Усатый скрывает свои предпочтения, становится понятной, если посмотреть на партию, которую Филат называет вторым элементом молдовского проекта России: это Социалистическая партия, которую Президент России Владимир Путин открыто поддержал. По всему Кишиневу можно увидеть билборды с изображением лидера партии и Владимира Путина во время их встречи в Москве, и лозунгом: «Вместе с Россией». Тем не менее, социалистам с трудом удается преодолеть 6-процентный барьер для прохождения в парламент: молдоване стали более скептично относиться к России в связи с украинским кризисом.

Тем не менее, если Усатый получит 18 % голосов, а непредсказуемая Коммунистическая партия – 23 %, как показывают результаты опросов, парламент может оказаться в подвешенном и нестабильном состоянии – а возможно им даже удастся сформировать правительство, если социалисты наберут достаточное количество голосов.

Стоит также проанализировать бизнес интересы Усатого в России. Он разбогател, став монополистом на рынке, продавая специализированное режущее оборудование РЖД, которыми руководит Владимир Якунин, оказавшийся в санкционном списке США из-за тесных личных и финансовых связей с Путиным. Усатый рассказал мне, как он брал кредиты и с трудом создавал свой бизнес «ВПТ-НН», который приносит ежегодный доход в 30 млн. долл., и я не сомневаюсь в его словах. Но в России одного трудолюбия и готовности рисковать недостаточно; для заключения выгодных контрактов с крупными государственными компаниями также необходимы хорошие личные связи. Более того, Усатый утверждает, что Филат однажды нанял его, чтобы он помог ему встретиться с нужными людьми в Москве.

Политику Усатого можно также назвать двусмысленной. Ему нравится президент Беларуси Александр Лукашенко, за исключением его диктаторского режима: «Я не хочу быть диктатором, я хочу, чтобы у нас была диктатура закона», – утверждает он. Но Усатый восхищается тем, как белорусы «любят» Лукашенко, потому что он удовлетворяет их основные потребности в продуктах питания и энергоносителях. Тем не менее, Беларусь – это весьма странный пример для подражания для того, кто проводит кампанию против коррупции. Молдова занимает 102-е место согласно индексу восприятия коррупции Transparency International; Беларусь – 123-е. Беларусь, однако, является членом Евразийского союза.

Главный вопрос для молдован – как это было для протестующих в Киеве в начале этого года – считают ли они, что путь в ЕС является их единственным шансом создать более чистое и открытое правительство, и получить инвестиции и экономический рост, которые должны последовать за этим. Выборы в Молдове отличаются тем, что сейчас у власти находятся проевропейские партии, но их считают, справедливо или нет, малоэффективными.

Это означает, что Усатый, а не Филат и другие проевропейские политики, может выиграть протестное голосование против коррупции в воскресенье. И если это заговор России, это весьма умно.