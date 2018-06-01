В Манчестере авто наехало на пешеходов: пять человек пострадали
03:59, 01 июня 2018Мир
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Полицейские подчеркнули, что не рассматривают данный инцидент как террористический акт.
REUTERS
В британском Манчестере пострадали пять человек в результате наезда автомобиля на пешеходов в районе «Траффорд-парк», сообщается в твиттере полиции.
Правоохранительные органы отметили, что автомобиль скрылся с места происшествия. В данный момент полицейские занимаются его поиском.
На месте происшествия работают экстренные службы, они заявили о пятерых пострадавших. По информации издания Manchester Evening News, они получили серьезные ранения.
Полицейские подчеркнули, что не рассматривают данный инцидент как террористический акт.
Ранее сообщалось, что в Британии шесть подростков пострадали при наезде автомобиля на пешеходов.
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