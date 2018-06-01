В Манчестере авто наехало на пешеходов: пять человек пострадали

Полицейские подчеркнули, что не рассматривают данный инцидент как террористический акт.

В британском Манчестере пострадали пять человек в результате наезда автомобиля на пешеходов в районе «Траффорд-парк», сообщается в твиттере полиции.

Правоохранительные органы отметили, что автомобиль скрылся с места происшествия. В данный момент полицейские занимаются его поиском.

На месте происшествия работают экстренные службы, они заявили о пятерых пострадавших. По информации издания Manchester Evening News, они получили серьезные ранения.

Полицейские подчеркнули, что не рассматривают данный инцидент как террористический акт.

Ранее сообщалось, что в Британии шесть подростков пострадали при наезде автомобиля на пешеходов.