Участники акции протеста в Грузии потребовали отставки правительства (фото)

На портале приводится информация об участниках «многотысячного митинга». Отмечается, что протестующие также призвали президента страны Георгия Маргвелашвили принять участие в митинге.

В Тбилиси участники протестов, которые проводят митинг у здания правительства страны, потребовали от кабинета министров уйти в отставку, передает «Грузия. Online».

На портале приводится информация об участниках «многотысячного митинга». Отмечается, что протестующие также призвали президента страны Георгия Маргвелашвили принять участие в митинге.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси сотни протестующих идут к зданию парламента. Отмечалось, что причиной протестов стало убийство молодого человека в центре грузинской столицы во время потасовки в декабре 2017 года. Протестующие заявляют, что расследование убийства было необъективным, а прокуратура покрывает одного из участников инцидента, который приходится сыном бывшему сотруднику ведомства.