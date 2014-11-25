Лукашенко уволил министра обороны Беларуси
13:03, 25 ноября 2014Мир
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Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку министра обороны страны Юрия Жадобина.
Лукашенко уволил министра обороны / фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента, передает "Белта".
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Генерал-лейтенант Юрий Жадобин уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы, сказано в сообщении.
Юрий Жадобин занимал пост главы военного ведомства Белоруссии с декабря 2009 года. До того был председателем Комитета госбезопасности и госсекретарем Совета безопасности Беларуси.
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