Лукашенко уволил министра обороны Беларуси

Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента, передает "Белта".

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Генерал-лейтенант Юрий Жадобин уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы, сказано в сообщении.

Юрий Жадобин занимал пост главы военного ведомства Белоруссии с декабря 2009 года. До того был председателем Комитета госбезопасности и госсекретарем Совета безопасности Беларуси.