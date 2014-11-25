Российским СМИ запретили раскрывать процесс изготовления бомб

Президент РФ Владимир Путин ужесточил ответственность за незаконный оборот взрывчатки и ввел прямой запрет на распространение в СМИ инструкций по изготовлению бомб.

Подписанный главой государства закон размещен во вторник на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

Нарушение закона карается штрафом от 4 тысяч до 5 тысяч рублей для граждан, от 40 тысяч до 50 тысяч для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей и от 800 тысяч до 1 миллиона рублей для юридических лиц.

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Незаконные изготовление взрывчатых веществ и переделка или ремонт взрывных устройств будут наказываться лишением свободы на срок от трех до шести лет со штрафом от 100 тысяч до 200 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период от года до двух лет.

За те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, предусматривается от пяти до восьми лет заключения со штрафом 200-300 тысяч рублей или в размере дохода за период от одного года до трех лет.

Совершение этих преступлений организованной группой карается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет со штрафом 300-500 тысяч рублей или в размере дохода за период от двух до трех лет.

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Уголовная ответственность за все эти преступления будет наступать с 14 лет (в целом же, уголовная ответственность в России, за исключением ряда статей, наступает с 16 лет).

Кроме того, в Уголовный кодекс вводится статья "незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". По ней предусмотрено от 5 до 12 лет заключения со штрафом 200-500 тысяч рублей или в размере дохода за период от одного года до трех лет.