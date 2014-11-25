Меркель: позиция в отношении России согласована со Штайнмайером

В интервью немецкому журналу Der Spiegel тот потребовал от представителей Социал-демократической партии Германии (CДПГ) прояснить, поддерживает ли СДПГ курс главы немецкого правительства в отношении России, сообщает DW.

Необходимость в этом возникла в связи с позицией министра иностранных дел ФРГ и одного из руководителей СДПГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier). Ранее тот потребовал придерживаться умеренности в заявлениях по поводу позиции России в Украине. Меркель же, в свою очередь, обвинила Москву в проведении политики, основывающейся на праве силы.

Выступая 24 ноября на заседании фракции Христианско-демократического союза (ХДС) и ХСС в немецком парламенте, Меркель подчеркнула, что ее позиция не противоречит заявлениям Штайнмайера.

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"Все шаги согласованы с министром иностранных дел", - цитирует федерального канцлера агентство dpa. По словам Меркель, альтернативы решительному и четкому курсу, направленному против политики президента РФ Владимира Путина, нет. В то же время, следует поддерживать с ним диалог, убеждена глава немецкого правительства. По ее утверждению, переговоры Киева и Брюсселя по договору о свободной торговле не могли являться основанием для того, чтобы нарушать нормы международного права, как это произошло в случае с аннексией Крыма.

Председатель фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в бундестаге Фолькер Каудер (Volker Kauder), в свою очередь, предупредил, правда, напрямую не упомянув Зеехофера, о необходимости избегать противоречий в правящей коалиции.