Москва страдает от мощных пожаров: сгорел детский сад

В восточной части города загорелся экспериментальный завод машиностроения, говорится в сюжете ТСН.

Площадь пожара составила около 2000 квадратных метров, укротить пламя пыталась почти сотня пожарных.

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Тем временем, в южной части города вспыхнул научно-исследовательский институт вакуумной техники. Во время тушения произошел взрыв, который разрушил часть здания. Из близлежащих домов эвакуировали три десятка жителей.

А в центре Москвы сгорел детский сад. Огонь полностью охватил старинное деревянное здание и уничтожил часть помещения. О жертвах не сообщают. Причины возгорания пока не установили.

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