Москва страдает от мощных пожаров: сгорел детский сад
02:35, 25 ноября 2014Мир
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Российская столица страдает от огня и дыма - в Москве вспыхнули сразу три крупных пожара.
Москва страдает от мощных пожаров: сгорел детский сад / ТСН
В восточной части города загорелся экспериментальный завод машиностроения, говорится в сюжете ТСН.
Площадь пожара составила около 2000 квадратных метров, укротить пламя пыталась почти сотня пожарных.
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Тем временем, в южной части города вспыхнул научно-исследовательский институт вакуумной техники. Во время тушения произошел взрыв, который разрушил часть здания. Из близлежащих домов эвакуировали три десятка жителей.
А в центре Москвы сгорел детский сад. Огонь полностью охватил старинное деревянное здание и уничтожил часть помещения. О жертвах не сообщают. Причины возгорания пока не установили.
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