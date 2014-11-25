В Казахстане на переезде трагически "встретились" грузовик и два поезда

На обледенелой дороге дальнобойщик из Татарстана не смог затормозить на железнодорожном переезде и выехал на пути, говорится в сюжете ТСН.

Фура остановилась прямо перед грузовым поездом, который проходил мимо. Кабину развернуло, но машина устояла.

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Но уже через мгновение по путях, на которых остановился грузовик, проехал пассажирский поезд. На видео с камер слежения видно, как машину раздавило между двумя поездами.

Дальнобойщик погиб. Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов.