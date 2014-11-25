Представители НАТО соберутся в Брюсселе 2 декабря
00:51, 25 ноября 2014Мир
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Встреча министров иностранных дел 28 стран НАТО по ситуации в Украине состоится 2 декабря в Брюсселе
REUTERS
Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Североатлантического альянса, передает ТАСС.
Как ожидается, одним из основных вопросов повестки дня заседания станет ситуация в Украине.
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