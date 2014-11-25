Представители НАТО соберутся в Брюсселе 2 декабря

Встреча министров иностранных дел 28 стран НАТО по ситуации в Украине состоится 2 декабря в Брюсселе

Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Североатлантического альянса, передает ТАСС. Как ожидается, одним из основных вопросов повестки дня заседания станет ситуация в Украине. Читайте такжеСтолтенберг вновь призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter