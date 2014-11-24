Женщина в Афганистане застрелила 25 талибов, убивших ее сына - СМИ

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на афганское агентство Khaama Press, инцидент произошел в провинции Фарах на западе страны. Сообщается, что сын женщины служил в отряде полиции и был убит боевиками на одном из КПП на ее глазах.

После этого она вместе со своей дочерью и женой сына собрала оставшееся на КПП оружие и вступила в перестрелку с талибами. По данным агентства, в результате перестрелки, длившейся семь часов, не менее 25 боевиков были убиты, еще пять получили ранения.

Как заявил представитель Министерства внутренних дел Афганистана Седик Седикки, вооруженная кампания против талибов, организованная женщинами, стала "символом восстания общественности против движения ("Талибан")".

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"Талибан" к настоящему моменту не дал комментариев по поводу инцидента.

Активизация талибов происходит на фоне вывода из страны контингента Международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF), численный состав которых составлял максимум 139 тысяч человек. В начале 2015 года в стране будет размещено около 12 тысяч иностранных военнослужащих — 10 тысяч из США и около двух тысяч из стран НАТО. Миссия будет небоевой — американские и натовские солдаты смогут обороняться, но не будут вовлечены в боевые действия вместе с афганской армией.