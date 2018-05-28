Трамп рассказал о прибытии в КНДР американской делегации

По словам американского президента, команда американских чиновников обсудит детали саммита между Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американская делегация прибыла в КНДР для участия в переговорах с северокорейской стороной. Об этом он написал в твиттере.

По словам американского президента, команда американских чиновников обсудит детали саммита между Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Я действительно верю, что у Северной Кореи есть блестящий потенциал, однажды она станет великой страной в экономическом и финансовом плане. Ким Чен Ын согласен с мной. Это произойдет!» — отметил Трамп.

Ранее Госдеп США сообщил, что делегация из Вашингтона проводит переговоры с представителями КНДР в демилитаризованной зоне.