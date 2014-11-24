В Таиланде журналист получил 4,5 года тюрьмы за оскорбление короля

В Таиланде военный суд приговорил редактора информационного портала к 4,5 года тюрьмы за публикацию материала, оскорбляющего достоинство короля Пхумипона Адульядета.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник в военных властях Таиланда, передает LB.ua.

По словам собеседника агентства, изначально журналиста Нута Рунгвонга должны были приговорить к девяти годам лишения свободы, однако срок сократили в два раза, поскольку он признал свою вину.

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Рунгвонг был редактором сайта Thai E-News, ныне заблокированного местными цензорами. В 2009 году он разместил на портале статью, написанную Тчи Унгпакорном, тайско-британским преподавателем, левым общественным и политическим активистом. В том же году Унгпакорн перебрался из Таиланда в Великобританию, спасаясь от уголовного преследования. Какой именно фрагмент статьи оскорбил короля Пхумипона Адульядета, не уточняется.

Действующий в Таиланде закон об оскорблении короля считается самым жестким из подобных законов в мире. Согласно ему, человек, обвиненный в оскорблении короля или угрозе монархии, может быть приговорен к тюремному заключению сроком от трех до 15 лет.

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Предыдущий громкий приговор по этому закону выносился в Таиланде в январе 2013 года. Тогда суд приговорил к 10 годам тюрьмы заключения главного редактора общественно-политического журнала "Голос Таксина" Сомьота Пруксакасемсука. Он был арестован после того, как начал сбор подписей в поддержку петиции об отмене 112 статьи УК Таиланда, которая и предусматривает наказание за оскорбления, угрозы или клевету в отношении короля, королевы или наследников престола.