В США полицейский застрелил 12-летнего мальчика на детской площадке

Ребенок с тяжелым ранением в живот был доставлен в больницу, где ему сделали операцию, но спасти мальчика не удалось, передает ТСН.

В полиции говорят, что к ним поступил звонок от мужчины, который утверждал, что на детской площадке мальчик размахивает пистолетом.

По словам полицейских, мальчик был застрелен после того, как он якобы отказался поднять руки вверх и потянулся рукой к поясу, где висел пистолет.

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Впоследствии оказалось, что оружие было пневматическим, но, по словам полицейских, на нем была удалена специальная оранжевая маркировка, с помощью которой такие пистолеты отличаются от настоящих.

Двое полицейских, которые выезжали на вызов, отстранены от работы на время следствия.

Это не первый подобный случай в США. В прошлом году в Калифорнии полицейский застрелил подростка, потому что не смог отличить АК-47 от игрушечного автомата.