США решили сохранить свои войска в Польше и Прибалтике в 2015 г.

Об этом заявил командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Reuters.

Ходжес заявил, что военный контингент останется на территории Польши, Латвии, Литвы и Эстонии на столько, насколько это будет нужно, чтобы "сдержать российскую агрессию и обеспечить безопасность наших союзников".

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Контингент из нескольких сотен солдат армии США был направлен в Польшу и страны Балтии весной 2014 г., после присоединения Крыма к России. Это было сделано для того, чтобы заверить восточноевропейских союзников в том, что НАТО окажет им помощь в случае угрозы со стороны России. Изначально планировалось, что американские солдаты пробудут на территории Польши и прибалтийских государств до конца 2014 г.

Отметим, что после обострения кризиса в Украине страны Балтии указывают своим союзникам по НАТО на угрозу, которая, по их мнению, исходит от России.