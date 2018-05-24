Иран выдвинул собственные требования ради сохранения ядерного соглашения

Европейские страны должны и в дальнейшем покупать иранскую нефть, а европейские банки - обеспечивать торговлю с Тегераном, заявил духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в среду, 23 мая, выдвинул ряд требований для того, чтобы Тегеран продолжал придерживаться ядерной сделки после выхода из нее Соединенных Штатов Америки.

В частности, Тегеран настаивает, чтобы европейские страны-участницы соглашения - Германия, Франция и Великобритания - продолжили покупать иранскую нефть, а европейские банки - обеспечивать торговлю с Тегераном, пишет DW.

Также Хаменеи требует, чтобы эти три европейские страны не проводили никаких других переговоров в отношении иранской программы баллистических ракет и международной активности страны в регионе Ближнего Востока, информирует агентство Reuters. Он при этом отметил, что Иран не хочет начинать борьбу с Европой, но опыт показывает, что Париж, Берлин и Лондон в "наиболее чувствительных вопросах" следуют за Вашингтоном.

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Али Хаменеи обвинил США в невыполнении своих обязательств по участию в ядерной сделке. "Исламская республика не может иметь дело с правительством, которое легко нарушает международный договор, отзывает свою подпись и в театральном шоу хвастается этим на телевидении", - говорится в заявлении Али Хаменеи, размещенном на его сайте.

Он отметил, что Иран выполнял условия ядерной сделки. "Иран привержен делу. Им нет оправдания. Международное агентство по атомной энергии неоднократно подтверждало обязательства Ирана. Но вы видите, что им легко отменить эту международную сделку", - добавил Хаменеи.

Он раскритиковал президента США Дональда Трампа. "Нынешнего президента США постигнет та же судьба, что и его предшественников - он исчезнет из истории", - отметил Хаменеи.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из заключенного в 2015 году соглашения по иранской ядерной программе. Она предусматривает отмену санкций против Тегерана, разрешение на мирное использование Ираном атомной энергетики в обмен на обещание страны не разрабатывать ядерное оружие.