Испанская разведка заявила о российском вмешательстве в каталонский кризис

В документе, где перечислены киберугрозы, обнаруженные в течение 2017 года, говорится о вмешательстве Москвы.

Разведка Испании впервые обнародовала свои подозрения о российском вмешательстве в каталонский кризис.

Соответствующие выводы опубликованы в официальном отчете Национального криптологического центра Испании - органа разведки, который отвечает за защиту от кибернападений на сети государственных администраций, пишет Европейская правда со ссылкой на El Pais.

В документе, где перечислены киберугрозы, обнаруженные в течение 2017 года, говорится о вмешательстве Москвы, хотя и без конкретных данных.

"Выглядит доказанным наличие активистов, поддерживаемых российскими институтами, в медийном освещении конфликта вследствие сложившейся ситуации в Каталонии в течение 2017 из-за уклонения от конституционной законности определенных каталонских автономных учреждений", - говорится в докладе центра "О киберугрозах и тенденциях".

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Испанские власти до того заявляли, что информация, направленная в поддержку независимости Каталонии в разгар кризиса, распространялась в соцсетях с серверов, расположенных на территории России и Венесуэлы. При этом прямых обвинений в адрес государств не было.

"Государственные игроки сосредоточены на цифровом влиянии на демократические процессы с целью получения геополитических преимуществ. Публикация информации или интоксикация средств информации или социальных сетей массово и целенаправленно использовались представителями государственных структур с целью дестабилизировать другие государства и поляризовать гражданское население", - подчеркивается в документе разведки.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября прошлого года пресс-секретарь правительства Испании Иньиго Мендес де Виго и министр обороны Мария Долорес де Коспедаль завляли, что российские и венесуэльские хакеры вмешиваются в продолжающийся кризис в Каталонии.

"Правительство подтвердило тот факт, что многие сообщения и операции, которые появлялись через социальные сети, поступают с территории России", - сказала министр обороны Мария Долорес де Коспедаль.

Сообщалось, что хакеры из России и Венесуэлы публикуют фальшивые или искаженные новости, связанные с Каталонией и Испанией.