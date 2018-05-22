Гости свадьбы принца Гарри и Меган Маркл распродают королевские сувениры в сети (видео)

В сети идут ожесточенные торги за небольшие подарочные пакеты, внутри каждого - шоколадная монета, набор печенья, вода и магнит.

Гости свадьбы принца Гарри и Меган Маркл распродают сувениры с праздника.

Об этом говорится в сюжете ТСН. На церемонию, которая состоялась в минувшую субботу, молодожены пригласили не только британскую знать, но и подданных – 1200 обычных граждан.

На память для них новоиспеченные герцог и герцогиня Сассекские подготовили небольшие пакеты и именно их гости выставляют на продажу в Интернете.

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Внутри каждой сумки с инициалами Гарри и Меган – шоколадная монета, набор печенья, вода и магнит.

Объявлений о продаже британские СМИ уже насчитали более двух десятков, за каждый набор в Сети идут ожесточенные торги. Одному гостю уже удалось продать королевские сувениры за 400 фунтов – это больше 14-ти тысяч гривен.

Как сообщалось, 19 мая принц Гарри и актриса Меган Маркл официально поженились. Пара обменялась брачными обетами в часовне Святого Георгия в Виндзорском Дворце. Молодожены отныне имеют титулы герцога и герцогини Сассекских.