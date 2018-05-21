Принц Гарри стал первым за 125 лет членом королевской семьи, который не побрился в день свадьбы - СМИ

Особое разрешение носить бороду вместе с парадным мундиром выдала главнокомандующий армии – бабушка принца Гарри, королева Елизавета II.

Принц Гарри стал первым за 125 лет членом британской королевской семьи, который не побрился в день свадьбы.

Как сообщает WAS на своей странице в Facebook, особое разрешение носить бороду вместе с парадным мундиром выдала главнокомандующий армии – бабушка принца Гарри, королева Елизавета II.

Это армейская мода. В середине 19 века британские солдаты стали отращивать усы в Индии (там бритых мужчин считали инфантильными) и бороды в Крыму (зимы были холодными). Победы армии сделали растительность на лице популярной даже среди гражданских.

Борода символизировала свободу, силу и достоинство еще лет 30-40. Потом тренд развернулся: врачи назвали волосы пристанищем для микробов, а Жиллетт изобрел одноразовую бритву. В 1916 году в королевской армии запретили усы и бороду, которые мешали надеть противогаз правильно.

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Сейчас усы разрешены во всей Британской армии, а бороды — только по религиозным причинам (например, сикхам); в отдельных подразделениях (спецназ) и на некоторых должностях (барабанщик в шотландских полках). Отказаться от бритья позволяют также всем военнослужащим во время миссий в Афганистане, где местные жители считают бороду признаком зрелости и статуса.

Напомним, Гарри несколько месяцев служил в Афганистане авианаводчиком в 2007–2008 и пилотом ударного вертолета «Апач» в 2012–2013 годах. Своей бородой принц хочет напомнить об этом подданным.