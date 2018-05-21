Сирийская армия впервые за шесть лет взяла под полный контроль столицу Дамаск

Башар Асад впервые за шесть лет контролирует все районы сирийской столицы. Боевики ИГ покинули город на автобусах.

Вооруженные силы, подконтрольные президенту Сирии Башару Асаду, взяли под контроль последние районы на юге Дамаска, ранее удерживаемые террористической организацией "Исламское государство".

Об этом в понедельник, 21 мая, сообщают представители оппозиционного "Сирийского наблюдательного совета по правам человека" (SOHR). Таким образом, столица Сирии впервые за шесть лет полностью находится под контролем Асада, пишет DW.

Вооруженные формирования ИГ покинули юг Дамаска по соглашению с сирийской армией - им предоставили 32 автобуса, которые вывезли в районы центральной Сирии 1600 человек.

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В середине апреля сирийская армия после ожесточенных боев установила контроль над Восточной Гутой. Этот город под Дамаском, по данным Минобороны РФ, покинули более 21 тысячи человек, которых также вывезли на автобусах.

Военные успехи сирийских войск сопровождаются резкой критикой режима Асада со стороны стран Евросоюза и США. В частности, министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) исключил возможность долгосрочного урегулирования конфликта в Сирии при участии Асада. "Сначала нужно искать решения со всеми теми, кто имеет влияние в регионе, однако никто не может представить себе, что частью такого решения может быть человек, применяющий химическое оружие против собственного народа", - сказал Мас.