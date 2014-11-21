Forbes: Может ли новое ядерное оружие помочь России победить в Третьей мировой войне?

В своей статье, которая называется «Может ли новое ядерное оружие помочь России победить в Третьей мировой войне?», опубликованной на сайте Forbes.com, Джеймс Конка пишет, что российские власти думают именно так.

Их новая программа ядерных вооружений, новая агрессивная позиция и отказ от участия в совместных ядерных программах с США, все это указывает на тенденции в мышлении русских, которые приводят в замешательство.

У американцев память короткая. А вот у россиян нет. Прошло всего 25 лет после падения Берлинской стены, но россияне считают, что холодная война не закончилась. Если вторжение России в Украину не является достаточным предостережением, то, возможно, их новое поколение тактического ядерного оружия вызовет реакцию.

Да, именно так – новое тактическое ядерное оружие. Они как бы говорят: «Да, мы могли бы его использовать, так как это всего лишь тактическое оружие». Никто бы не рискнул начать Третью мировую войну из-за этого.

Мы, американцы, слишком высокого мнения о себе, полагая, что мы намного превосходим Россию и всех остальных в том, что касается технологий и оружия. Мы могли бы превратить их в пепел, не так ли? Но в последнее время из-за нашей одержимости беспилотниками и кибер-войной, мы оставили без внимания вопрос о ядерном оружии.

10 сентября Путин заявил, что Россия будет работать над новым ядерным оружием, которое гарантировано станет инструментом сдерживания в противостоянии с США и НАТО.

На самом деле, оно у них уже есть. Российское ядерное оружие сейчас лучше, чем то, что есть у нас и у НАТО. У стран-членов НАТО есть только 260 единиц тактического оружия более старой модели. У США есть 200 ядерных бомб с общей мощностью 18 мегатонн, которые находятся в Германии, Италии, Бельгии, Голландии и Турции. Франция имеет 60 атомных бомб.

Как говорилось в докладе, опубликованном в газете «Правда», у России есть 5 тыс. единиц ядерного оружия различных тактических классов, в том числе боеголовки и торпеды «Искандер», авиационные и артиллерийские боеприпасы, и все это рядом с Европой.

На территории США есть 300 тактических бомб B-61, но это не уравновешивает дисбаланс. Соединенные Штаты не могут исправить эту ситуацию, поскольку мы уничтожили большинство наших тактических ядерных ракет времен холодной войны, ракет наземного базирования и крылатых ракет морского базирования Tomahawk. И мы обязали себя это сделать нашими собственными договорами.

Недавний договор START-3 был полностью выгодным для России, и она с удовольствием этим воспользовалась.

Россия разработала крылатые ракеты нового поколения дальнего радиуса действия, которые вскоре будут развернуты на подводных лодках Черноморского флота и на ракетных кораблях Каспийской флотилии.

Госдепартамент США признал это в своем докладе, опубликованном в начале сентября, заявив, что Россия превзошла нас в возможностях ядерного оружия впервые за последние 40 лет.

Одно дело позволить нашему ядерному арсеналу прийти в негодность, но совсем другое дело позволить России создать новые стратегические ядерные вооружения, более усовершенствованные, чем наши. И у них даже есть новое поколение ракет.

Поэтому россияне считают, что они победят в Третьей мировой войне, если она начнется. И это вполне возможно, если Путин и сторонники жесткой линии настолько готовы применить силу, как они это показывают в последнее время. Особенно если они окажутся правы на счет того, что Запад струсит, когда нужно будет нанести ответный удар.

Возможно, это всего лишь совпадение, что Россия планирует направить стратегические бомбардировщики в Мексиканский залив «просто для проведения учений». Россия решила не принимать участие в запланированных совместных с США программах в области ядерной безопасности. Россия собирается бойкотировать международный саммит по безопасности, который будет проходить в США в 2016 г.

Когда руководители государств слишком много критиковали Путина из-за Украины на саммите G20 на прошлой неделе, он просто встал и ушел.

Так бы не поступил лидер страны, находящейся в изоляции, которого беспокоит мнение мирового сообщества.

Ухудшение отношений между США и Россией является показательным по многим причинам. Россия считает наш Конгресс слабым и неэффективным, сводя на нет усилия нашего Верховного главнокомандующего. У россиян паранойя – они все время боятся выглядеть слабыми в глазах других. И кремлевские сторонники жесткой линии не хотят позволять нашим экспертам находиться на их ядерных объектах.

В течение 60 лет огромные ядерные запасы США и России были частью эго обеих стран, но в России эта часть была намного больше. Именно поэтому российские власти потратили миллиарды на модернизацию своего ядерного потенциала, в то время как многие их граждане страдают.

Само по себе это было бы уже плохо, даже если бы наше оружие на самом деле было в рабочем состоянии и было готово к использованию, если бы оно нам понадобилось.

Но оно не готово.

Все были шокированы и возмущены, когда несколько лет назад все проблемы начали выходить на поверхность на объектах, где расположены ядерные ударные силы США.

- Шесть крылатых ракет с ядерными боеголовками летали по всей стране, по ошибке оказавшись на борту бомбардировщика B-52. Экипаж не знал, что они были на борту, и никто не заметил их пропажи.

- Девятнадцать офицеров, управляющих пуском, освободили от исполнения служебных обязанностей за плохое отношение и некачественное проведение инспекции.

- Associated Press опубликовало еще несколько историй, которые свидетельствовали о слабом моральном духе, недочетах в системе подготовки кадров, нарушениях безопасности и упущениях руководства, в том числе в октябре 2013 г. был уволен генерал-майор Майкл Кэри, управляющий базами с МБРР (межконтинентальными баллистическими ракетами).

Это безумие. Мы ведь можем показывать гораздо лучшие результаты. И мы это делаем во всех других сферах использования ядерной энергии. Почему же мы не можем позаботиться о нашем ядерном оружии?

Потому что мы не уважаем наших людей, которые работают с этим оружием, которые отвечают за их сохранность, безопасность и готовность к запуску, когда президент даст приказ.

Никто больше не хочет работать на этих ядерных объектах. Когда-то это была очень востребованная, почетная должность, которая вызывала большое уважение и давала возможности для продвижения по службе. Теперь солдаты избегают ее, считая, что это тупиковая должность, которая не предлагает никаких перспектив. Кроме того, есть большой недостаток финансирования и проблемы в материально-техническом обеспечении.

Высшее командование игнорирует просьбы о помощи и предоставлении припасов.

И не удивительно. Инспекторы одержимы контрольными списками, записями и бюрократией, но игнорируют то, что устаревшие взрывозащитные двери не закрываются.

Некоторые командиры пытались улучшить профессионализм, дисциплину и боевой дух в ракетных войсках, но почти не получили поддержки сверху.

Наши ракетные войска, будь то МБРР, Минитмен или ядерные бомбардировщики ВВС, находятся в плохом состоянии. Заменить бомбардировщики В-52 настолько дорого, что по плану они должны работать до 100 лет.

Но все может измениться. В пятницу министр обороны Хейгел заявил журналистам в Пентагоне: «Внутренние и внешние проверки, которые я приказал провести, показали, что из-за постоянного недостатка инвестиций и поддержки для наших ядерных сил в течение слишком долгого времени, у нас осталось очень мало резервов, чтобы справиться с растущим напряжением».

«То, что в течение многих лет мы небрежно относились к нашим ядерным программам, снизило нашу способность реагировать на реальные угрозы».

Чтобы решить эту проблему Хейгел заявил, что будет увеличено финансирование ядерных проектов Пентагона на 10% в год в течение следующих пяти лет, то есть почти 8 млрд. долл. с 2016 по 2020 г., тогда как сейчас годовое содержание нашего ядерного арсенала обходится в 15 млрд. долл.

И руководство Пентагона, видимо, поняло сигнал России, так как сообщило на прошлой неделе, что оно может изменить способ финансирования наших ядерных сил. Средства на МБР, ядерные бомбардировщики и атомные подводные лодки возьмут из бюджета Министерства обороны и переведут на новый счет.

«Мы должны знать, что работает, а что нет», – сказал Хейгел. «Мы должны вернуть престиж, который привлекал самые яркие умы в эпоху холодной войны».

Ситуация очень отличается для тех, кто служит на атомном флоте. Там высокий моральный дух. Корабли на самом деле атомные, поэтому ядерная энергия там «активная», она на самом деле используется, а не «ржавеет» без дела.

В конце концов, наши ядерные силы и американская общественность считают угрозу полномасштабной ядерной войны «нереальной».

В России все по-другому. Они готовы. И что мы будем делать, если они используют это тактическое ядерное оружие против одного из своих соседей? Начнем ли мы Третью мировую войну? Будет ли работать наше оружие?

Этот вопрос, кажется, никогда не перестает быть актуальным.