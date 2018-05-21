Потрясающий полет самолета С-130 Hercules в метре над военным попал на видео

На кадрах видно, как самый популярный в мире военный "транспортник" пролетает буквально в паре метров над головой военного.

В Сети опубликовано видео, на котором показан полет военно-транспортного самолета Lockheed С-130 Hercules в нескольких метрах над землей.

Полет самолета С-130 на предельно малой высоте произошел в Йемене, сообщает The Drive.

Читайте такжеВ аэропорту Торонто крошка-енот сорвал рейс самолета

Самолет Lockheed С-130 Hercules американского производства используется войсками Саудовской Аравии против йеменских повстанцев-хуситов из движения "Ансар Алла".

На кадрах видно, как самый популярный в мире военный "транспортник" пролетает буквально в паре метров над головой военного.

Точное место, где самолет совершил бреющий полет неизвестно, однако видно, что это происходит над пустынной территорией.

Lockheed С-130 Hercules - американский военно-транспортный самолёт средней и большой дальности. Основной военно-транспортный самолёт США, стран НАТО и ряда других стран.

Бреющий полет - полет самолета на предельно малой (5-50 м) высоте, при этом обеспечивающей безопасность от столкновения с местными предметами и возможность своевременного маневрирования при встрече с препятствиями.