Трамп потребовал обнародовать документы ФБР о слежке за его избирательной кампанией
Президент США Дональд Трамп требует обнародовать документы Федерального бюро расследований (ФБР) о слежке за его избирательной кампанией в 2016 году.
Об этом Трамп написал в своем Twitter.
"Если ФБР или Минюст действительно внедрялись в избирательный штаб, это большая проблема. Только публикация или обзор документов, которые запрашивал Комитет по разведке Палаты представителей, может дать окончательные ответы. Слейте информацию из этого болота!" - отметил Трамп.
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Напомним, ранее СМИ обнародовали материал, в котором утверждается, что сотрудники ФБР пользовались услугами информатора в ходе следствия в отношении избирательного штаба Трампа.
Как сообщается, в качестве информатора выступил некий американский преподаватель университета, который работает в Великобритании. Он, в частности, поддерживал контакты с двумя советниками штаба Трампа.
If the FBI or DOJ was infiltrating a campaign for the benefit of another campaign, that is a really big deal. Only the release or review of documents that the House Intelligence Committee (also, Senate Judiciary) is asking for can give the conclusive answers. Drain the Swamp!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2018