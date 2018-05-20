Трамп потребовал обнародовать документы ФБР о слежке за его избирательной кампанией

Трамп назвал "большой проблемой" внедрение ФБР в свой избирательный штаб.

Президент США Дональд Трамп требует обнародовать документы Федерального бюро расследований (ФБР) о слежке за его избирательной кампанией в 2016 году.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Если ФБР или Минюст действительно внедрялись в избирательный штаб, это большая проблема. Только публикация или обзор документов, которые запрашивал Комитет по разведке Палаты представителей, может дать окончательные ответы. Слейте информацию из этого болота!" - отметил Трамп.

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Напомним, ранее СМИ обнародовали материал, в котором утверждается, что сотрудники ФБР пользовались услугами информатора в ходе следствия в отношении избирательного штаба Трампа.

Как сообщается, в качестве информатора выступил некий американский преподаватель университета, который работает в Великобритании. Он, в частности, поддерживал контакты с двумя советниками штаба Трампа.