В результате авиакатастрофы на Кубе погибло 20 священников

07:34, 20 мая 2018
Мир
556
Место крушения самолета на Кубе / фото REUTERS

Об этом сообщил представитель Кубинского совета церквей Майте Кесада, передает AP.

Читайте такжеВ Сети появились видео с места авиакатастрофы Boeing 737 на Кубе

«На этом самолете находилось 10 пар пасторов. 20 человек. Вся Назарянская церковь в восточном регионе», - подтвердил Майте Кесада.

Как сообщает издание, группа священников провела несколько дней на собрании в столице и возвращалась в свои дома в провинции Ольгин.

Как сообщал УНИАН, 18 мая на Кубе сразу же после взлета из аэропорта в Гаване разбился пассажирский самолет Boeing 737.

По офциальным данным в результате катастрофы погибло 110 человек. Троим пасажирам удалось выжить, однако они находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #авиакатастрофа#Куба