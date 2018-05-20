В результате авиакатастрофы на Кубе погибло 20 священников

Группа священников провела несколько дней на собрании в столице и возвращалась на самолете домой в провинцию Ольгин.

Среди жертв катастрофи пассажирского Boeing 737 в столице Кубы Гаване 20 человек - священники евангельской церкви.

Об этом сообщил представитель Кубинского совета церквей Майте Кесада, передает AP.

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«На этом самолете находилось 10 пар пасторов. 20 человек. Вся Назарянская церковь в восточном регионе», - подтвердил Майте Кесада.

Как сообщает издание, группа священников провела несколько дней на собрании в столице и возвращалась в свои дома в провинции Ольгин.

Как сообщал УНИАН, 18 мая на Кубе сразу же после взлета из аэропорта в Гаване разбился пассажирский самолет Boeing 737.

По офциальным данным в результате катастрофы погибло 110 человек. Троим пасажирам удалось выжить, однако они находятся в больнице в тяжелом состоянии.